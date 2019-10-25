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Радулов во второй раз в НХЛ с 2008 года сыграл меньше 13 минут в матче

Радулов во второй раз в НХЛ с 2008 года сыграл меньше 13 минут в матче
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Анахайм Дакс» и одержал победу со счётом 2:1.

В составе «звёзд» обе шайбы забил россиянин Денис Гурьянов, который дважды отличился в первом периоде. Для россиянина это первый дубль в НХЛ. Во втором в периоде Макс Комтуа сократил разницу в счёте, однако больше во встрече шайб заброшено не было.

Статистика Александра Радулова в регулярном сезоне НХЛ-2019/20

Форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 12.23 и не отметился результативными действиями. Как отмечает клубный журналист «Далласа» Мэттью Дефранкс, российский нападающий всего во второй раз в НХЛ с 2008 года сыграл меньше 13 минут в матче.

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