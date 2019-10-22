Когда ты в третьем звене. Выражение лица Радулова – бесценно

«Даллас» потихоньку приходит в себя. Ещё несколько дней назад команда била клубные рекорды по худшему старту сезона, а сегодня уже одержала вторую победу подряд. И пусть только над «Оттавой», которая вообще худшая команда лиги, но с чего-то надо начинать.

Радулов в третьем звене

Александр Радулов — один из тех, на кого очень рассчитывают в «Далласе», и который не набирал очков уже три матча подряд, а забивал в первый и последний раз в начале октября. В последних играх Александр выглядел потерянным, практически не обострял игру и не бросал по воротам. В игре с «Филадельфией» он ожидаемо получил всего 15 минут игрового времени (это его худший результат в сезоне) и дважды удалился. Вообще, у Радулова больше всех штрафных минут в «Далласе», при этом соперники на нём не фолили ни разу.

«Даллас» проиграл 8 из 9 матчей. Радулов играет ужасно, но он не худший Такого провального старта в истории клуба ещё не было.

На матч с «Оттавой» россиянин был переведён в третье звено – временная воспитательная мера от Джима Монтгормери. «Иногда тебе кажется, что ты работаешь, но затем смотришь видеонарезку и видишь, что ты не двигаешь ногами и не занимаешь правильную позицию. Радулов владеет шайбой, но когда вы в последний раз видели, как он её защищает, продавливает оборону на чужом пятачке, заставляет соперника фолить или отдаёт Сегину передачу на пустые ворота? Это делает Радулов в своей лучшей форме, и он должен вернуться к этому», — заявил тренер перед игрой. Вполне справедливо и рассудительно, а главное, его слова подействовали, и Радулов завёлся.



Он практически с идеальной точностью последовал совету Монтгомери – чуть не забил в первой же смене, выигрывал борьбу за шайбу, делал перехваты и только за первый период получил три голевых момента. Очков он сегодня не набрал, зато отличился в своём «фирменном» стиле на скамейке. Перед стартом второго периода камера выхватила полностью сосредоточенного россиянина, который задумчиво кивал в такт музыке и смешно сжимал губы. А на заднем плане был, конечно же, банан – Радулов постоянно жуёт их прямо во время игры.

Радулов сотворил шедевр. Четыре дня назад он со злости бросался бананом На скамейке по ходу игры, после чего на него наступил его одноклубник. В этом весь Александр.

«Сегодня Радулов сыграл лучше. Хочу отметить, как он читал игру в атаке, находил свободное пространство. Он сегодня трижды уходил в отрыв от соперника», — отметил Монтгормери после матча. Будем надеяться, россиянин продолжит играть ярко, и вскоре это принесёт голы и передачи. Без его эмоций и эффективной игры «Далласу» будет сложно.

Первая победа Худобина

«Даллас» выиграл 2:1, и это в непростой ситуации. Прошлой ночью многие игроки не спали из-за торнадо, который пронёсся по городу. Один из домов Тайлера Сегина был разрушен, и утром Монтгормери обзвонил своих ребят, чтобы удостовериться, что все в порядке и смогут сыграть. «Я такого никогда не видел, хотя живу тут уже 11 лет. Повсюду валяются обломки и деревья, безумная ситуация и вид. Но все отреагировали, как надо, помогают друг другу», — сказал Джейми Бенн. Капитан команды приютил у себя семью Бена Бишопа, чей дом тоже пострадал. Бишоп сегодня не играл, место в воротах с «Оттавой» занял Антон Худобин. Большую часть игры он скучал – «Сенаторз» бросили по его воротам только 20 раз, но главное – добился первой победы в сезоне.



«Отличная командная работа, все были заряжены, прессинговали, бились. В такой хоккей мы и должны играть. У меня было не так много работы, полевые мне помогали, это тяжело, потому что надо постоянно сохранять фокус. Но самое главное, что мы выиграли», — сказал Худобин.



У «Оттавы» стоит выделить Владислава Наместникова, которому переход из «Рейнджерс» явно пошёл на пользу. Набирает по очку за игру и уже стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. В шести матчах у него четыре гола и две передачи – сегодня он забил единственный гол «Сенаторз».