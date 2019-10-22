Когда ты в третьем звене. Выражение лица Радулова – бесценно

«Даллас» потихоньку приходит в себя. Ещё несколько дней назад команда била клубные рекорды по худшему старту сезона, а сегодня уже одержала вторую победу подряд. И пусть только над «Оттавой», которая вообще худшая команда лиги, но с чего-то надо начинать.
Радулов в третьем звене
Александр Радулов — один из тех, на кого очень рассчитывают в «Далласе», и который не набирал очков уже три матча подряд, а забивал в первый и последний раз в начале октября. В последних играх Александр выглядел потерянным, практически не обострял игру и не бросал по воротам. В игре с «Филадельфией» он ожидаемо получил всего 15 минут игрового времени (это его худший результат в сезоне) и дважды удалился. Вообще, у Радулова больше всех штрафных минут в «Далласе», при этом соперники на нём не фолили ни разу.
На матч с «Оттавой» россиянин был переведён в третье звено – временная воспитательная мера от Джима Монтгормери. «Иногда тебе кажется, что ты работаешь, но затем смотришь видеонарезку и видишь, что ты не двигаешь ногами и не занимаешь правильную позицию. Радулов владеет шайбой, но когда вы в последний раз видели, как он её защищает, продавливает оборону на чужом пятачке, заставляет соперника фолить или отдаёт Сегину передачу на пустые ворота? Это делает Радулов в своей лучшей форме, и он должен вернуться к этому», — заявил тренер перед игрой. Вполне справедливо и рассудительно, а главное, его слова подействовали, и Радулов завёлся.
Он практически с идеальной точностью последовал совету Монтгомери – чуть не забил в первой же смене, выигрывал борьбу за шайбу, делал перехваты и только за первый период получил три голевых момента. Очков он сегодня не набрал, зато отличился в своём «фирменном» стиле на скамейке. Перед стартом второго периода камера выхватила полностью сосредоточенного россиянина, который задумчиво кивал в такт музыке и смешно сжимал губы. А на заднем плане был, конечно же, банан – Радулов постоянно жуёт их прямо во время игры.
«Сегодня Радулов сыграл лучше. Хочу отметить, как он читал игру в атаке, находил свободное пространство. Он сегодня трижды уходил в отрыв от соперника», — отметил Монтгормери после матча. Будем надеяться, россиянин продолжит играть ярко, и вскоре это принесёт голы и передачи. Без его эмоций и эффективной игры «Далласу» будет сложно.
Первая победа Худобина
«Даллас» выиграл 2:1, и это в непростой ситуации. Прошлой ночью многие игроки не спали из-за торнадо, который пронёсся по городу. Один из домов Тайлера Сегина был разрушен, и утром Монтгормери обзвонил своих ребят, чтобы удостовериться, что все в порядке и смогут сыграть. «Я такого никогда не видел, хотя живу тут уже 11 лет. Повсюду валяются обломки и деревья, безумная ситуация и вид. Но все отреагировали, как надо, помогают друг другу», — сказал Джейми Бенн. Капитан команды приютил у себя семью Бена Бишопа, чей дом тоже пострадал. Бишоп сегодня не играл, место в воротах с «Оттавой» занял Антон Худобин. Большую часть игры он скучал – «Сенаторз» бросили по его воротам только 20 раз, но главное – добился первой победы в сезоне.
«Отличная командная работа, все были заряжены, прессинговали, бились. В такой хоккей мы и должны играть. У меня было не так много работы, полевые мне помогали, это тяжело, потому что надо постоянно сохранять фокус. Но самое главное, что мы выиграли», — сказал Худобин.
У «Оттавы» стоит выделить Владислава Наместникова, которому переход из «Рейнджерс» явно пошёл на пользу. Набирает по очку за игру и уже стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. В шести матчах у него четыре гола и две передачи – сегодня он забил единственный гол «Сенаторз».
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