Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев – 4:3 ОТ. «Столичная» команда не смогла продлить победную серию до пяти матчей.
На 34-й минуте капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и увеличил преимущество «Кэпиталз» до двух шайб, а голевые передачи себе в актив записали Том Уилсон и Врана. Российский нападающий реализовал большинство. Он сделал это в 125-й раз за карьеру в НХЛ в гостевых матчах, что отныне является новым рекордом лиги. Российский нападающий превзошёл результат Бретта Халла (124).
Примечательно, что 125 раз Овечкин реализовал большинство и в домашних матчах. С 250 голами в большинстве в НХЛ он занимает четвёртое место, отставая от идущего третьим Теэму Селянне на пять точных бросков. Лидером является Дэйв Андрейчак (274 гола), второе место занимает Халл (265).
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