Видгоф: «Трактор» ждёт Кравцова. Информация появится в ближайшие дни

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф отметил, что челябинский клуб рассчитывает на возвращение нападающего Виталия Кравцова. В настоящий момент форвард выступает в АХЛ за фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Мы рассчитываем на Кравцова и ждём его. Очень надеемся, что он вернётся. Если получится, буду рад. Думаю, информация появится завтра-послезавтра. Очень хотим, чтобы он помог «Трактору». Мы хорошо расстались с Кравцовым. Он порядочно поступил по отношению к «Трактору», — сказал Видгоф в эфире канала «Гранада Пресс» в YouTube.



Кравцов пока не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ. Россиянин был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером.

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