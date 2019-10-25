«Магнитка» одержала третью победу подряд без пропущенных шайб

«Автомобилист» принимал в Екатеринбурге «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Ильи Воробьёва.



«Магнитка» одержала третью победу подряд, не пропустив ни одной шайбы. Сухая серия голкипера Василия Кошечкина составляет 181 минуту 30 секунд. Вратарь не пропустил ни одной шайбы после грубой ошибки в матче с московским «Динамо» (3:6), которая принесла победу бело-голубым.



«Магнитка» открыла счёт на последней минуте первого периода стараниями Алексея Береглазова, реализовавшего численный перевес. Во втором периоде преимущество гостей укрепил Брэндон Козун. На 56-й минуте третью шайбу в ворота хозяев отправил Максим Матушкин.