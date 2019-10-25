Воробьёв: в первом периоде «Металлург» немного не справился с давлением

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:0).
«Готовились к тому, что «Автомобилист» побежит, так и случилось. В первом периоде Кошечкин молодец, да и все шестьдесят минут хорошо провёл. В первом периоде немного не справились с давлением, но потом забили в большинстве. Дальше ребята работали нормально, третий период хороший провели.
Непростой неравномерный календарь? А кому сейчас легко? Работаем. Календарь идеальным не бывает.
Команда дала много пространства сопернику в первом периоде? Да, у нас был непростой матч с «Ак Барсом», буллиты. Мы готовились к тому, что «Автомобилист» сегодня побежит, так и вышло. Немного больше пространства отдали в первом периоде, чем хотелось бы. Но, к счастью, Вася Кошечкин помог, и ребята пластались», — передает слова Воробьева корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.
- 25 октября 2019
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