Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
25 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Адмирал» — «Сочи» — 1:3
КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Шмелёв (Крикунов, Погоришный) – 17:37' (5x4) 0:2 Архипов (Петров, Томилин) – 22:02' (5x5) 1:2 Мищенко (Стрельцов, Коннов) – 39:38' (5x5) 1:3 Крикунов (Калетник, Бертильссон) – 59:59' (en)
«Автомобилист» — «Металлург» — 0:3
КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Береглазов (Любимов, Паршин) – 19:15' (5x4) 0:2 Козун (Расмуссен) – 36:40' (5x5) 0:3 Матушкин (Козун, Расмуссен) – 55:43' (5x5)
«Авангард» — «Куньлунь Ред Стар» — 0:3
КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фрэм (Верек) – 26:45' (5x5) 0:2 Мёрфи (Бондра) – 32:28' (5x5) 0:3 Фрэм (Бондра, Кракнелл) – 47:23' (5x5)
«Динамо» Мн — «Динамо» Р — 1:2
КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Ковыршин (Степанов, Граньяни) – 05:31' (5x5) 1:1 Дарзиньш (Бартулис, Макмиллан) – 14:22' (5x4) 1:2 Берзиньш – 38:00' (5x5)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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