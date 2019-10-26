Титов: пригласить в олимпийскую сборную игроков из финской лиги — интересный ход

Известный тренер Герман Титов, возглавлявший новокузнецкий «Металлург», «Спартак», «Авангард» и «Трактор» поделился мнением о составе олимпийской сборной России, которой предстоит участие в Кубке Германии.
«Олимпийская сборная — большое подспорье для национальной команды. Игроки получают хорошую практику и шанс заявить о себе тренерам главной российской сборной. Для ближайшего резерва национальной команды турнир в Крефельде — второй в этом сезоне. Приглашение молодых российских хоккеистов, выступающих в финском чемпионате (вратарь Тарасов и защитник Щемеров. — Прим. «Чемпионата») говорит о работе штаба сборной, который следит за всеми ребятами, независимо от того, в каком чемпионате они играют. Это очень интересный ход.
Вместе с новичками в составе команды и ряд опытных игроков. Если оценивать состав, то думаю, в обороне главной силой станут Зайцев, Юдин и Кудако. В атаке будет интересно посмотреть за игрой форвардов из «Торпедо» — Веряева, Ильина и Уракова. Ребята не один год играют вместе, между ними хорошее взаимопонимание», — сказал Титов «Чемпионату».
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