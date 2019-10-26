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«Колорадо» в гостях разгромил «Вегас», у Ничушкина «-1»

«Колорадо» в гостях разгромил «Вегас», у Ничушкина «-1»
Хоккей / НХЛ 0

«Колорадо Эвеланш» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась с разгромным счётом 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Эваланш» Пьер-Эдуар Белльмар, в активе которого 3 (1+2) очка. Дублями в составе победителей отметились Назем Кадри и Мэтт Калверт. 2 (0+2) очка набрал Натан Маккиннон.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 21 минуту 25 секунд, совершил два силовых приёма и нанёс три броска в створ ворот. Валерий Ничушкин очков не набрал и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Белльмар – 00:28' (5x5)   1:1 Карлссон (Смит) – 18:30' (5x5)   1:2 Кадри (Уилсон, Коул) – 19:13' (5x5)   1:3 Макар (Комфер, Маккиннон) – 27:55' (5x5)   1:4 Кадри (Маккиннон, Жирар) – 30:11' (5x4)   1:5 Калверт (Белльмар, Ньето) – 35:50' (5x5)   1:6 Калверт (Белльмар) – 57:58' (4x5)
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