«Колорадо» в гостях разгромил «Вегас», у Ничушкина «-1»

«Колорадо Эвеланш» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась с разгромным счётом 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Эваланш» Пьер-Эдуар Белльмар, в активе которого 3 (1+2) очка. Дублями в составе победителей отметились Назем Кадри и Мэтт Калверт. 2 (0+2) очка набрал Натан Маккиннон.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 21 минуту 25 секунд, совершил два силовых приёма и нанёс три броска в створ ворот. Валерий Ничушкин очков не набрал и окончил матч с показателем полезности «-1».