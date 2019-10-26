«Торонто» дома обыграл «Сан-Хосе», у Михеева 2 очка и «+4»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев, который провёл на льду 16 минут 1 секунду, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+4».

Видео гола Михеева можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Голами в составе победителей также отметились Джейк Маззин, Морган Райлли и Остон Мэттьюс. 2 (0+2) очка в активе Митчелла Марнера. Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 15 бросков из 16.

В параллельном матче «Аризона Койотс» в гостях обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:3 (1:2, 2:1, 2:0).