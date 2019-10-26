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«Торонто» дома обыграл «Сан-Хосе», у Михеева 2 очка и «+4»

«Торонто» дома обыграл «Сан-Хосе», у Михеева 2 очка и «+4»
Хоккей / НХЛ 0

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев, который провёл на льду 16 минут 1 секунду, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+4».

Видео гола Михеева можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Голами в составе победителей также отметились Джейк Маззин, Морган Райлли и Остон Мэттьюс. 2 (0+2) очка в активе Митчелла Марнера. Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 15 бросков из 16.

В параллельном матче «Аризона Койотс» в гостях обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:3 (1:2, 2:1, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Лабанк (Бёрнс, Гертл) – 10:35' (5x5)   1:1 Маззин (Спецца, Михеев) – 39:57' (5x5)   2:1 Райлли (Нюландер) – 54:31' (5x5)   3:1 Михеев (Марнер) – 59:12' (en)   4:1 Мэттьюс (Марнер) – 59:30' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Ватанен (Хьюз, Суббэн) – 16:29' (5x5)   2:0 Хьюз (Холл, Ватанен) – 18:26' (5x4)   2:1 Шмальц (Экман-Ларссон, Демерс) – 19:43' (5x5)   2:2 Грабнер – 22:01' (4x5)   3:2 Заха (Хьюз, Теннисон) – 33:07' (5x5)   3:3 Экман-Ларссон (Круз) – 33:28' (5x5)   3:4 Хейтон (Шмальц) – 41:45' (5x5)   3:5 Келлер (Кессел, Демерс) – 58:20' (en)
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