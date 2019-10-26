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Марло — седьмой игрок в истории НХЛ, проведший 1500 матчей в одном клубе

Марло — седьмой игрок в истории НХЛ, проведший 1500 матчей в одном клубе
Хоккей / НХЛ 0

«Торонто Мэйпл Лифс» выиграл у «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу хозяев.

Нападающий Патрик Марло провёл 1500-й матч в составе «акул». 40-летний спортсмен стал седьмым игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь такой отметки в составе одного клуба.

Лидером остаётся легендарный Горди Хоу, проведший 1687 матчей в составе «Монреаль Канадиенс». Никлас Лидстрём принял участие в 1564 встречах в форме «Детройт Ред Уингз». Далее располагаются Алекс Дельвеккьо (1550 матчей, «Детройт»), Шейн Доан (1540, «Финикс/Аризона Койотс»), Рэй Бурк («Бостон Брюинз», 1518) и Стив Айзерман («Детройт Ред Уингз», 1514).

За карьеру в НХЛ Марло выступал в составе двух клубов — «Сан-Хосе» и «Торонто Мэйпл Лифс».

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