Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фатеев подрался с Камаловым, это вторая драка форварда «Трактора» за неделю

Фатеев подрался с Камаловым, это вторая драка форварда «Трактора» за неделю
Хоккей / КХЛ 0

Во втором периоде матча челябинского «Трактора» и хабаровского «Амура» произошла драка между нападающим хозяев Егором Фатеевым и защитником гостей Никитой Камаловым. У 21-летнего Фатеева это вторая драка за неделю.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

«Трактор»

Федотов (Демченко);
Калинин — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;
Терещенко — Сергиенко, Авцин — Малыхин — Шолохов;
Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;
Ясинский, Гришаков, Тертышный — Тридчиков — Лисин.

«Амур»

Лангхамер (Аликин);
Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Корягин — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Камалов — Турбин, Лазарев — Голубев — Язьков;
Александров, Кацуба — Рассказов — Руденков.

«Локомотив» — «Трактор»: Накладал и Фатеев в ходе драки разбили друг друг лицо
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019