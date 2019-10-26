Фатеев подрался с Камаловым, это вторая драка форварда «Трактора» за неделю

Во втором периоде матча челябинского «Трактора» и хабаровского «Амура» произошла драка между нападающим хозяев Егором Фатеевым и защитником гостей Никитой Камаловым. У 21-летнего Фатеева это вторая драка за неделю.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Трактор»
Федотов (Демченко);
Калинин — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;
Терещенко — Сергиенко, Авцин — Малыхин — Шолохов;
Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;
Ясинский, Гришаков, Тертышный — Тридчиков — Лисин.
«Амур»
Лангхамер (Аликин);
Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Корягин — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Камалов — Турбин, Лазарев — Голубев — Язьков;
Александров, Кацуба — Рассказов — Руденков.
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