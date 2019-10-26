Фатеев подрался с Камаловым, это вторая драка форварда «Трактора» за неделю

Во втором периоде матча челябинского «Трактора» и хабаровского «Амура» произошла драка между нападающим хозяев Егором Фатеевым и защитником гостей Никитой Камаловым. У 21-летнего Фатеева это вторая драка за неделю.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Трактор»



Федотов (Демченко);

Калинин — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;

Терещенко — Сергиенко, Авцин — Малыхин — Шолохов;

Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;

Ясинский, Гришаков, Тертышный — Тридчиков — Лисин.



«Амур»



Лангхамер (Аликин);

Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Корягин — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Камалов — Турбин, Лазарев — Голубев — Язьков;

Александров, Кацуба — Рассказов — Руденков.