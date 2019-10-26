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Игнатович: тяжело перестраиваться на европейскую площадку после канадской

Игнатович: тяжело перестраиваться на европейскую площадку после канадской
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Амура» Максим Игнатович дал комментарий после матча с «Трактором» (2:1).

«Обыграли «Трактор» за счёт командных действий, бьемся друг за друга, у нас единый кулак, в «Амуре» каждый игрок является лидером. Спасибо нашим вратарям, сегодня Лангхамер подтащил, до этого Женька Аликин играл здорово. У нас два вратаря высокого класса, они нам очень помогают.

Удаления пошли из-за усталости, пауз почти нет, только-только домашняя серия завершилась, сразу же отправились на выезд. Тяжело перестраиваться с канадской площадки на европейскую, много места, надо больше ногами работать. Моё удаление за умышленный сдвиг ворот? Конечно, получилось случайно, запнулся о вратаря и по инерции влетел в ворота.

Ситуация с «Нефтехимиком» осталась в прошлом, не хочу это комментировать. Играю за «Амур» всем сердцем, рад, что так получилось, что меня забрали с драфта отказов», — сказал Игнатович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Бурковым.

«Трактор» проиграл шестой матч из семи последних, уступив «Амуру»
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