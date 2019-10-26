Карпухин: играет «Трактор» действительно неплохо, однако нет последнего броска

Защитник челябинского «Трактора» Илья Карпухин поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с хабаровским «Амуром» (1:2).
«Опять наша основная проблема — это реализация. Мы создаём много моментов, но забить не получается. Играем действительно неплохо, однако нет последнего броска. Хотим разыграть на пустые ворота, а надо где-то сыграть попроще, бросить на отскок. Нужно выбираться из этой ситуации через работу. Все в команде это прекрасно понимают. Выбраться мы сможем только все вместе, единым целым. Будем стараться.
Очень приятно, что вызвали в олимпийскую сборную России, оценили мою игру. Это определённая ответственность, буду представлять свой клуб на международном уровне. Спасибо партнёрам, что помогли попасть в сборную», — цитирует защитника официальный сайт КХЛ.
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