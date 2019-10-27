«Филадельфия» забила пять голов «Коламбусу» за девять минут в третьем периоде

«Филадельфия Флайерз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 7:4 (1:1, 1:2, 5:1) в пользу хозяев.

К 51-й минуте «Флайерз» уступали 2:4, но в течение девяти минут забросили пять шайб подряд. Ключевым моментом матча стал гол нападающего «лётчиков» Кевина Хейза, заброшенный при счёте 4:4 в меньшинстве.

По три очка в составе победителей набрали Джеймс ван Римсдайк (2+1), Якуб Ворачек (1+2) и Хейз (1+2). Двумя результативными передачами отметился Иван Проворов. Нападающий Михаил Воробьёв провёл на льду 8 минут 34 секунды.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

Дубль в составе «Коламбуса» оформил Бун Дженнер. Голкипер гостей Йоонас Корписало отразил 39 бросков из 45. Российский защитник Владислав Гавриков нанёс один бросок, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+1».