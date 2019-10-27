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Туукка Раск обогнал Николая Хабибулина и Кена Драйдена по шат-аутам в НХЛ

Туукка Раск обогнал Николая Хабибулина и Кена Драйдена по шат-аутам в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Бостон Брюинз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились Давид Пастрняк, Андерс Бьорк и Брэндон Карло. Голкипер «Бостона» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 26 бросков. Для финского голкипера этот шат-аут стал 47-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он обогнал по этому показателю российского вратаря Николая Хабибулина. 46 «сухарей» также на счету Кена Драйдена.

Рекорд по матчам на ноль среди европейских голкиперов принадлежит чеху Доминику Гашеку (81). Примечательно, что следующей целью для Раска является результат одноклубника Ярослава Галака (48).

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