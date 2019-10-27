Безголевая серия Ничушкина в НХЛ достигла 80 матчей

«Анахайм Дакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.



Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился, проведя на льду семь минут 27 секунд. Безголевая серия Валерия в регулярных первенствах НХЛ достигла 80 матчей — 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и семь в нынешнем.

Статистика Валерия Ничушкина в сезоне НХЛ-2019/20

В последний раз в официальном матче Валерий забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия форварда в официальных матчах составляет уже полтора года.