Результаты матчей НХЛ за 26 октября 2019 года

26 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Каролина Харрикейнз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:0. «Чикаго» проиграл четыре матча подряд с общим счётом 5:15 и идёт предпоследним на Западе.
«Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 ОТ. Гости одержали третью победу кряду.
«Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 7:4. «Филадельфия» забила пять голов за девять минут в третьем периоде.
«Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз» — 3:0.
«Даллас Старз» — «Питтсбург Пингвинз» — 0:3.
«Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:1.
«Колорадо Эвеланш» — «Анахайм Дакс» — 2:5.
«Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» — 2:1 ОТ.
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