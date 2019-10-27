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Результаты матчей НХЛ за 26 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 26 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

26 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Каролина Харрикейнз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:0. «Чикаго» проиграл четыре матча подряд с общим счётом 5:15 и идёт предпоследним на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 20:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Свечников (Хэмилтон, Хаула) – 04:17' (5x4)   2:0 Нидеррайтер (Славин) – 39:14' (5x5)   3:0 Стаал (Ахо, Нидеррайтер) – 43:19' (5x4)   4:0 Свечников (Ахо, Гардинер) – 58:49' (5x5)

«Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Галлахер (Татар, Райлли) – 07:43' (5x5)   2:0 Друен (Армиа) – 12:34' (5x5)   2:1 Маззин (Марнер, Михеев) – 19:44' (5x5)   2:2 Юнссон (Мэттьюс, Райлли) – 25:52' (5x5)   3:2 Армиа – 40:07' (5x4)   4:2 Друен – 47:40' (5x5)   5:2 Судзуки (Томпсон, Казинс) – 51:53' (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 ОТ. Гости одержали третью победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Йернкрок (Йози, Джохансен) – 14:24' (5x4)   1:1 Стэмкос (Палат, Кучеров) – 20:32' (5x4)   2:1 Джонсон (Пойнт, Хедман) – 29:25' (5x5)   2:2 Йози (Йернкрок, Джохансен) – 54:47' (5x4)   2:3 Эллис (Йози, Сиссонс) – 63:15' (4x4)

«Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 7:4. «Филадельфия» забила пять голов за девять минут в третьем периоде.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
7 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ворачек (ван Римсдайк) – 14:51' (5x5)   1:1 Дженнер (Милано, Веренски) – 17:26' (5x5)   1:2 Дюбуа (Джонс, Нюквист) – 22:28' (5x4)   2:2 ван Римсдайк (Ворачек, Гостисбер) – 37:39' (5x4)   2:3 Дженнер (Андерсон, Милано) – 38:04' (5x5)   2:4 Андерсон (Кукан, Гавриков) – 42:15' (5x5)   3:4 Гостисбер (Жиру, Хейз) – 50:52' (4x4)   4:4 ван Римсдайк (Проворов, Ворачек) – 52:37' (5x5)   5:4 Хейз – 54:24' (4x5)   6:4 Раффль (Хейз) – 58:21' (en)   7:4 Конечны (Нисканен, Проворов) – 59:46' (5x4)

«Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз» — 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 14:59' (5x4)   2:0 Бьорк (Грызлик, Хайнен) – 29:31' (5x5)   3:0 Карло – 59:11' (en)

«Даллас Старз» — «Питтсбург Пингвинз» — 0:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кагун (Лафферти) – 47:29' (5x5)   0:2 Раст (Марино, Хёрнквист) – 49:07' (5x5)   0:3 Танев (Гюнцель, Блюгерс) – 58:46' (en)

«Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Мейхью (Дамба, Донато) – 05:50' (5x5)   1:1 Хаттон (Кемпе, Ковальчук) – 24:29' (5x5)   2:1 Стаал (Цукер) – 37:04' (5x5)   3:1 Эрикссон Эк (Дамба, Бродин) – 40:28' (5x5)   4:1 Койву (Фолиньо, Хартман) – 46:39' (5x5)   5:1 Сперджен – 52:24' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» — «Анахайм Дакс» — 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик (Ракелль, Линдхольм) – 00:50' (5x5)   0:2 Рауни (Грант, Линдхольм) – 12:51' (5x5)   1:2 Донской (Бураковски) – 25:22' (5x4)   1:3 Гецлаф (Линдхольм, Миллер) – 28:28' (5x4)   2:3 Маккиннон (Комфер, Макар) – 41:38' (5x4)   2:4 Комтуа (Ритчи, Гуле) – 46:42' (5x5)   2:5 Сильверберг – 57:47' (en)

«Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» — 2:1 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Годро, Монахан) – 34:47' (5x4)   1:1 Моррисси (Лайне, Шайфли) – 55:49' (5x4)   2:1 Литтл (Коннор, Пионк) – 63:04' (3x3)
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