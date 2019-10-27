Результаты матчей НХЛ за 26 октября 2019 года

26 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Каролина Харрикейнз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:0. «Чикаго» проиграл четыре матча подряд с общим счётом 5:15 и идёт предпоследним на Западе.



«Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 ОТ. Гости одержали третью победу кряду.

«Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 7:4. «Филадельфия» забила пять голов за девять минут в третьем периоде.



«Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз» — 3:0.

«Даллас Старз» — «Питтсбург Пингвинз» — 0:3.

«Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз» — 5:1.

«Колорадо Эвеланш» — «Анахайм Дакс» — 2:5.

«Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» — 2:1 ОТ.

