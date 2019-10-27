Видгоф: «Трактору» нужны такие игроки, как Кравцов. Сперва ему будет непросто

Вице-президент, генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф прокомментировал возвращение в челябинский клуб Виталия Кравцова.
«Конечно, мы очень рады, что в Челябинск вернулся наш талантливый воспитанник Виталий Кравцов. Осталось уладить некоторые юридические нюансы — и сделка будет официально завершена. Сегодня «Трактору» нужны такие игроки, как Кравцов. Во-первых, он добавит нашей команде мастерства. Кроме того, придаст новых эмоций, активности в атакующей линии.
Ко всему прочему, у нас по-прежнему много травмированных, так что свежая кровь в лице Кравцова однозначно не будет лишней. Конечно, сперва Виталию будет непросто, предстоит пройти процесс акклиматизации, влиться в сезон КХЛ. Но мы и тренерский штаб очень на него рассчитываем», — сказал Видгоф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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