Видгоф: «Трактору» нужны такие игроки, как Кравцов. Сперва ему будет непросто

Вице-президент, генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф прокомментировал возвращение в челябинский клуб Виталия Кравцова.

«Конечно, мы очень рады, что в Челябинск вернулся наш талантливый воспитанник Виталий Кравцов. Осталось уладить некоторые юридические нюансы — и сделка будет официально завершена. Сегодня «Трактору» нужны такие игроки, как Кравцов. Во-первых, он добавит нашей команде мастерства. Кроме того, придаст новых эмоций, активности в атакующей линии.

Ко всему прочему, у нас по-прежнему много травмированных, так что свежая кровь в лице Кравцова однозначно не будет лишней. Конечно, сперва Виталию будет непросто, предстоит пройти процесс акклиматизации, влиться в сезон КХЛ. Но мы и тренерский штаб очень на него рассчитываем», — сказал Видгоф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.