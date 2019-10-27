Любимов: Кошечкин выручает «Металлург», а мы его подставили

Нападающий «Металлурга» Роман Любимов прокомментировал поражение со счётом 2:3 ОТ в выездном матче с «Сибирью».
«Мы допустили ошибки, которыми «Сибирь» воспользовалась. Не сказал бы, что они нас перебегали. В прошлых матчах удавалось не пропускать — сейчас не получилось, отсюда и результат. Сегодня были провалы, которые нельзя допускать. Кошечкин нас выручает, а мы его подставили», — приводит слова Любимова официальный сайт КХЛ.
Гости дважды отличились в первом периоде. В перерыве тренерский штаб новосибирской команды провёл замену вратаря — Харри Сятери сменил Алексея Красикова, который не справился с бросками Николая Кулёмина и Богдана Потехина. В заключительной трети Василия Кошечкина пробил Юкка Пельтола, а спустя 39 секунд отличился Владимир Первушин. Автором победной шайбы стал всё тот же Пельтола, оформивший дубль в овертайме.
- 27 октября 2019
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