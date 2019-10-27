Макеев опередил Афиногенова и стал лучшим бомбардиром «Витязя» в истории КХЛ

В настоящее время проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Витязь» принимает «Куньлунь Ред Стар».



Во втором периоде при счёте 1:2 нападающий подмосковного клуба Александр Сёмин восстановил равновесие. Одним из ассистентов выступил форвард Алексей Макеев, ставший благодаря этому лучшим бомбардиром «Витязя» в истории КХЛ.



Теперь на счету Макеева 167 очков. Прежний рекорд принадлежал нападающему Максиму Афиногенову.

Посмотреть видео гола Сёмина можно на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.