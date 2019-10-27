Бобков: удивился, что получил вызов в сборную России

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2 Б).



«Вся игра прошла примерно равно, была довольно напряжённой. Моменты были у обеих команд. Я точно не знаю, кто что будет делать на буллитах. Играл по ситуации. Так получилось, что пропустил два буллита от Слепышева.



Было ли предчувствие, что вызовут в сборную? А как это понять? Вызов или приходит, или не приходит. Конечно, удивился, что вызвали. Всегда приятно выступать за сборную.



С каким настроением еду на Кубок Карьяла? У меня ещё три игры впереди. О сборной пока не думаю», — передаёт слова Бобкова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

29 октября «Авангард» проведёт выездной матч с московским «Динамо», а ЦСКА 31-го встретится в Новосибирске с «Сибирью».