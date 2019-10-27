Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бобков: удивился, что получил вызов в сборную России

Бобков: удивился, что получил вызов в сборную России
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2 Б).

«Вся игра прошла примерно равно, была довольно напряжённой. Моменты были у обеих команд. Я точно не знаю, кто что будет делать на буллитах. Играл по ситуации. Так получилось, что пропустил два буллита от Слепышева.

Было ли предчувствие, что вызовут в сборную? А как это понять? Вызов или приходит, или не приходит. Конечно, удивился, что вызвали. Всегда приятно выступать за сборную.

С каким настроением еду на Кубок Карьяла? У меня ещё три игры впереди. О сборной пока не думаю», — передаёт слова Бобкова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

29 октября «Авангард» проведёт выездной матч с московским «Динамо», а ЦСКА 31-го встретится в Новосибирске с «Сибирью».

Состав сборной России на Кубок Карьяла. Он держится на четырёх клубах
Из СКА и ЦСКА только 10 человек, а всего представлено 12 команд. Но некоторые фамилии всё равно удивят.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019