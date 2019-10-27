Никитин: Капризов и Киселевич выйдут на лёд в следующем матче

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями после выездного матча с «Авангардом» (2:1 Б).



«Хорошая игра. Думаю, всем понравилась: и болельщикам, и ребятам, и тренерам. Самоотдача запредельная, мастеров достаточно, командные действия. Нам больше повезло на буллитах, довольны победой. Два удаления за нарушение численного состава? Иногда случаются такие вещи, молодые ребята ошиблись. С опытом это придёт. Хорошо, что отбились в меньшинстве, не щадили себя. Мы неплохо выглядели против такого большинства у Омска.



Кирилл Капризов говорил, что сегодня был готов сыграть. Мы понимали, какого уровня интенсивности и жёсткости будет матч с «Авангардом». Поэтому мы не стали рисковать. В следующем матче, думаю, Кирилл сыграет. Богдан Киселевич — аналогично», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Буллиты Слепышева – приговор для «Авангарда». Омск снова проиграл Хоккеисты Боба Хартли не справились с ЦСКА, хотя проявили характер и сравняли счёт по ходу встречи.