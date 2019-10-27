Ларсен — о волевой победе в Минске: «Салават» не опустил руки и верил в себя

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен подвёл итоги выездного матча с минским «Динамо» (3:2 ОТ).



«Тяжёлая игра, много эмоций. Каждая игра в этой лиге тяжёлая. Мне нравится играть в Минске, здесь прекрасная арена, болельщики. Что касается самой игры, то мы, конечно, рады победить. У нас были шансы, мы их реализовали. Получили то, за чем приехали. Плохая реализация в первом периоде? Все хотели забить, но это не всегда получается. Мы продолжили верить в себя и в итоге смогли забить.



Сказалось ли отсутствие Умарка? Мы всегда должны быть готовы к тому, что кто-то не сможет сыграть из-за травмы или дисквалификации. Линус — хороший, классный игрок, но мы должны быть готовы ко всему.



Команда соперника вела со счётом 2:0, но мы не опустили руки, продолжили верить в себя. Мы не сдались и смогли победить сегодня. Чем «Салават» был лучше «Динамо» сегодня? Трудно ответить. Не думаю, что Минск сегодня сыграл плохо, они смотрелись сегодня очень здорово, может, где-то в мелочах мы были лучше. Счастливы, что смогли добыть два очка в овертайме.



Следующая игра? Это новый матч, новая борьба за два очка. Сейчас мы немного отдохнём и будем готовиться к матчу с «Сочи». В каждом матче мы настраиваемся на два очка. Люблю ли я Чёрное море? Да, конечно. Было бы неплохо поплавать в море, но в Сочи мы едем играть в хоккей. Не думаю, что у меня будет достаточно времени на развлечения.



Индивидуальные достижения — это хорошо. Чувствуешь себя хорошо. Но любой хоккеист вам скажет, что хоккей — командная игра. Именно командные достижения играют самую важную роль. Сейчас мы выступаем хорошо, думаю, что мы сможем и дальше демонстрировать такую игру. А что касается меня, то я продолжу стараться показывать свой максимум, чтобы помогать команде», — сказал Ларсен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.