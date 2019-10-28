«Детройт» потерпел восьмое поражение кряду, уступив «Сент-Луису» в овертайме

«Сент-Луис Блюз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 5:4 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 1:0) в пользу гостей. Для «Ред Уингз» это поражение стало восьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил Дэвид Перрон, который в этой встрече набрал 4 (1+3) очка. Четыре балла за результативность также набрал Райан О'Райлли (2+2). Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 29 бросков из 33.

Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников провёл на льду 6 минут 17 секунд и нанёс три броска в створ ворот. Форвард «Блюз» Иван Барбашёв не отметился результативными действиями.