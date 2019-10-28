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«Детройт» потерпел восьмое поражение кряду, уступив «Сент-Луису» в овертайме

«Детройт» потерпел восьмое поражение кряду, уступив «Сент-Луису» в овертайме
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 5:4 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 1:0) в пользу гостей. Для «Ред Уингз» это поражение стало восьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил Дэвид Перрон, который в этой встрече набрал 4 (1+3) очка. Четыре балла за результативность также набрал Райан О'Райлли (2+2). Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 29 бросков из 33.

Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников провёл на льду 6 минут 17 секунд и нанёс три броска в створ ворот. Форвард «Блюз» Иван Барбашёв не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 00:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (О'Райлли, Перрон) – 02:07' (5x4)   0:2 Сэнфорд (Стин, О'Райлли) – 07:26' (5x5)   1:2 Гронек (Грин, Хиросе) – 30:04' (5x4)   1:3 О'Райлли (Перрон, Боумистер) – 31:39' (5x5)   2:3 Ларкин (Бертуцци, Хельм) – 41:44' (5x5)   3:3 Фильппула (Манта, Атанасиу) – 46:00' (5x5)   4:3 Бертуцци (Ларкин) – 51:51' (5x5)   4:4 О'Райлли (Перрон, Шварц) – 55:42' (5x4)   4:5 Перрон (Шенн, Пьетранджело) – 61:28' (3x3)
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