Тренер «Лос-Анджелеса»: у нас есть игроки, которые не могут играть в НХЛ

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал выездное поражение своей команды от «Чикаго Блэкхоукс» (1:5), которое стало для «королей» пятым в семи последних матчах.



«Поездка была хорошей, потому что показала нам, что некоторые хоккеисты не могут играть в этой лиге прямо сейчас. Это значит, что нам придётся вносить изменения. У нас есть несколько парней в «Онтарио». Возможно, нам надо несколько перетасовать колоду, поэтому мы будем принимать решения на этой неделе. Есть некоторые ветераны, которые должны усилить свою игру. Мы поговорим с ними в ближайшее время», — приводит слова Маклеллана официальный сайт «Кингз».



Напомним, что у нападающего Ильи Ковальчука в пяти последних матчах 2 (1+1) набранных очка, форвард Дастин Браун не набирает результативных баллов 7 матчей кряду, а Тревор Льюис — 11.

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