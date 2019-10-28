Тренер «Лос-Анджелеса»: у Прохоркина есть огонь, он не пугался

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан после поражения от «Чикаго Блэкхоукс» (1:5) прокомментировал игру российского нападающего Николая Прохоркина, проводившего свой первый матч в НХЛ.



«Для Николая это был хороший, сильный матч. Видно, что у него есть некоторый огонь, он сделал несколько хороших моментов в атаке, был полезен при отборе шайбы. Главное, он абсолютно не тушевался и не пугался. Это хороший знак и для него, и для нас», — приводит слова Маклеллана официальный сайт «королей».



Прохоркин провёл на площадке 14 минут и 28 секунд и не отметился результативными действиями. Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером. Николай — обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года.

«У нас есть люди, которые не могут играть в НХЛ». Ковальчука уберут из «Кингз»? Между прочим, Прохоркин удачно дебютировал.