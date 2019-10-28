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Олимпийская сборная России дозаявила Андрея Кузьменко

Олимпийская сборная России дозаявила Андрея Кузьменко
Хоккей / Евротур 0

Олимпийская сборная России дозаявила нападающего петербургского СКА Андрея Кузьменко, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. 7-10 ноября сборная сыграет на Кубке Германии.

Обновлённый состав команды:

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Алексей Мельничук (СКА), Даниил Тарасов («Эссят», Финляндия).

Защитники: Артём Волков, Егор Зайцев (оба — «Динамо» Мск), Вадим Кудако, Владислав Провольнёв (оба — «Северсталь»), Егор Воронков («Витязь»), Андрей Ермаков («Сибирь»), Илья Карпухин («Трактор»), Александр Щемеров («Пеликанс», Финляндия), Дмитрий Юдин («Ак Барс»).

Нападающие: Данил Веряев, Даниил Ильин, Кирилл Ураков (все — «Торпедо»), Георгий Иванов, Артур Каюмов (оба — «Локомотив»), Даниил Вовченко, Владислав Кодола (оба — «Северсталь»), Владимир Брюквин («Динамо» Мск), Кирилл Воронин («Адмирал»), Артём Галимов («Ак Барс»), Святослав Гребенщиков («Витязь»), Иван Игумнов («Динамо» Мск), Сергей Толчинский (ЦСКА), Максим Цыплаков («Спартак»), Андрей Кузьменко (СКА).

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