Агент Салака: его всё устраивает в «Динамо». Не знаю, зачем распускать слухи

Хоккейный агент Игорь Парашкин, представляющий интересы голкипера рижского «Динамо» Александра Салака, прокомментировал появившуюся информацию о намерении своего клиента покинуть латвийский клуб.

«Это неверная информация, фейк-ньюс. Не знаю, зачем распускать такие слухи. Я только что общался со своим клиентом, у него полный порядок в рижском „Динамо“, его всё там устраивает. Сейчас Салак и его семья как раз активно заняты поиском жилья», — сказал Парашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

32-летний чешский вратарь начал карьеру в Риге с поражения 0:7 в матче с «Авангардом». Всего Салак провёл за «Динамо» четыре встречи, в среднем отражая 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,00 и оформил один «сухарь».