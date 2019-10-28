Агент Салака: его всё устраивает в «Динамо». Не знаю, зачем распускать слухи
Хоккейный агент Игорь Парашкин, представляющий интересы голкипера рижского «Динамо» Александра Салака, прокомментировал появившуюся информацию о намерении своего клиента покинуть латвийский клуб.
«Это неверная информация, фейк-ньюс. Не знаю, зачем распускать такие слухи. Я только что общался со своим клиентом, у него полный порядок в рижском „Динамо“, его всё там устраивает. Сейчас Салак и его семья как раз активно заняты поиском жилья», — сказал Парашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
32-летний чешский вратарь начал карьеру в Риге с поражения 0:7 в матче с «Авангардом». Всего Салак провёл за «Динамо» четыре встречи, в среднем отражая 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,00 и оформил один «сухарь».
Источник: Салак недоволен контрактом и может уйти из рижского «Динамо»
- 28 октября 2019
-
17:05
-
17:00
-
16:37
-
16:31
-
16:12
-
16:04
-
15:42
-
15:21
-
15:03
-
14:49
-
14:42
-
14:33
-
14:16
-
14:09
-
14:03
-
13:51
-
13:35
-
13:09
-
13:00
-
12:56
-
12:32
-
12:23
-
11:58
-
11:41
-
11:20
-
11:13
-
11:05
-
10:43
-
10:20
-
10:07
-
09:58
-
09:40
-
09:25
-
09:21
-
08:53
Партнерский контент