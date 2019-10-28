Источник: Салак недоволен контрактом и может уйти из рижского «Динамо»

Голкипер рижского «Динамо» Александр Салак может покинуть рижское «Динамо», информирует TVNET. По имеющейся информации, Салак и его агент недовольны действующим контрактом и готовы покинуть Ригу.



32-летний чешский вратарь начал карьеру в Риге с поражения 0:7 в матче с «Авангардом». Всего Салак провёл за «Динамо» четыре встречи, в среднем отражая 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,00 и оформил один «сухарь».



В прошлом сезоне вратарь выступал в ярославском «Локомотиве», проиграв конкуренцию юному Илье Коновалову. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Салак принял участие в 20 матчах, одержав девять побед при коэффициенте надёжности 1,86 и отражая 92,2% бросков по воротам. В плей-офф Кубка Гагарина вратарь сыграл пять матчей. В Континентальной хоккейной лиге Салак выступал также за «Сибирь» и СКА.

Вратарь рижского «Динамо» Салак отразил 70 бросков в двух последних матчах