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«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и победил в основное время «Адмирал»

«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и победил в основное время «Адмирал»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимал «Адмирал». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Вячеслава Буцаева.

Начало второго отрезка сложилось крайне неудачно для нижнекамского клуба. На второй минуте периода цели достиг бросок Константина Глазачева. Спустя полторы минуты отличился Денис Вихарев.

После второй пропущенной шайбы тренерский штаб «волков» провёл замену голкипера — Александра Шарыченкова на последнем рубеже заменил Константин Барулин. Но и опытный вратарь недолго оставался сухим. Через две минуты после выхода Барулина на лёд вновь отличился Вихарев, оформив таким образом дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Глазачев – 21:46' (5x5)   0:2 Вихарев (Бобряшов) – 23:13' (5x5)   0:3 Вихарев (Коннов, Бакош) – 26:00' (5x5)   1:3 Уайт (Мёрфи, Пайгин) – 31:25' (5x4)   2:3 Берглунд (Захарчук, Падакин) – 43:53' (5x5)   3:3 Шарифьянов (Черников, Шарипзянов) – 44:13' (5x5)   4:3 Митчелл (Брынцев, Порядин) – 47:23' (5x5)

Однако хозяева смогли не только отыграться, но и победить соперника в основное время. Шайбы забросили Мэтт Уайт, Якоб Берглунд, Тимур Шарифьянов и Зак Митчелл.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Нефтехимик» — «Адмирал»: гости забросили три шайбы за пять минут
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