«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и победил в основное время «Адмирал»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимал «Адмирал». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Вячеслава Буцаева.



Начало второго отрезка сложилось крайне неудачно для нижнекамского клуба. На второй минуте периода цели достиг бросок Константина Глазачева. Спустя полторы минуты отличился Денис Вихарев.



После второй пропущенной шайбы тренерский штаб «волков» провёл замену голкипера — Александра Шарыченкова на последнем рубеже заменил Константин Барулин. Но и опытный вратарь недолго оставался сухим. Через две минуты после выхода Барулина на лёд вновь отличился Вихарев, оформив таким образом дубль.

Однако хозяева смогли не только отыграться, но и победить соперника в основное время. Шайбы забросили Мэтт Уайт, Якоб Берглунд, Тимур Шарифьянов и Зак Митчелл.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ



