Юдин: «Ак Барс» где-то расслабился. В каких-то моментах нужно было сыграть проще

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:1).

«Тренеру не понравилась игра во втором периоде? Да, если посмотреть статистику, второй период был самым упорным, были какие-то моменты, где нужно было сыграть попроще.

Претензии тренера были адресованы именно к линии обороны? Мы сами это понимаем, завтра будет видеоанализ, посмотрим, в чём причина ошибок.

Не было ли такого, что во втором периоде выходили со счётом 2:0 и были уже расслаблены? Может быть, где-то и было такое. Не могу сказать ничего по сопернику, мы обращаем внимание на наш хоккей.

О сборной пока не думаю, у нас ещё со своей командой впереди три игры», — передаёт слова Юдина корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.