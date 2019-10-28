Юдин: «Ак Барс» где-то расслабился. В каких-то моментах нужно было сыграть проще
Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:1).
«Тренеру не понравилась игра во втором периоде? Да, если посмотреть статистику, второй период был самым упорным, были какие-то моменты, где нужно было сыграть попроще.
Претензии тренера были адресованы именно к линии обороны? Мы сами это понимаем, завтра будет видеоанализ, посмотрим, в чём причина ошибок.
Не было ли такого, что во втором периоде выходили со счётом 2:0 и были уже расслаблены? Может быть, где-то и было такое. Не могу сказать ничего по сопернику, мы обращаем внимание на наш хоккей.
О сборной пока не думаю, у нас ещё со своей командой впереди три игры», — передаёт слова Юдина корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.
Квартальнов: Ткачёв пока не играет, не знаем точно, когда сможет
- 28 октября 2019
-
22:53
-
22:41
-
22:30
-
22:11
-
22:05
-
21:58
-
21:54
-
21:42
-
21:33
-
21:27
-
21:24
-
21:23
-
20:57
-
20:39
-
20:30
-
20:15
-
20:11
-
20:00
-
19:31
-
19:10
-
19:00
-
18:35
-
18:14
-
18:04
-
18:00
-
17:37
-
17:16
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:37
-
16:31
-
16:12
-
16:04
-
15:42
Партнерский контент