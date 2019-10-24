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Илья Михеев завёл аккаунт в «Твиттере», назвав себя «СУПермэном»

Илья Михеев завёл аккаунт в «Твиттере», назвав себя «СУПермэном»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев завёл аккаунт в «Твиттере», назвав себя «СУПермэном».

В нынешнем сезоне Илья принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами. Михеев получил большую популярность в Северной Америке после того, как в одном из первых интервью удивился, что в Канаде не любят есть суп.

В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2019 Михеев отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

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Россиянин забил шикарный гол и даже получил время в тройке с Таваресом и Марнером.
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