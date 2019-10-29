Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты в тройку лучших не вошли.
Третьей звездой дня стал нападающий «Аризоны Койотс» Конор Гарленд, который в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:2 Б) забил гол и сделал результативную передачу. В серии послематчевых бросков американский нападающий попытку не реализовал.
Второй звездой признан форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, оформивший ассистентский хет-трик в матче с «Флоридой Пантерз» (7:2). Шведский нападающий продлили результативную серию до четырёх матчей.
Лучшим игроком назван другой нападающий «Кэнакс» — Джей Ти Миллер. На его счету дубль в матче с «Пантерз». По разу он переиграл Сергея Бобровского с Сэма Монтембо.
Нападающий «Ванкувера» Миллер повторил достижение Могильного
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