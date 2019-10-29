Арзамасцев: если будет построена арена, верю, что «Кузня» вернётся в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев поделился мнением о возможном возвращении новокузнецкого «Металлурга» в КХЛ.

«Верю ли, что мой родной клуб вернётся в лигу? Если честно, то верю. На следующий год в городе будут проходить какие-то игры, вроде азиатские. И хотят к ним построить арену. Если это произойдёт, то, вполне вероятно, в ближайшие года три клуб вернётся. Я думаю, было бы хорошо, если Новокузнецк снова появится в КХЛ.

Я скучаю по городу. Когда ушёл из команды, много всего поменялось. Новые люди, игроки, руководство. «Металлург» – мой родной клуб, который вырастил меня, воспитал. За это я очень благодарен. Когда играл в Новокузнецке, было приятно, много знакомых, родных приходили на матчи», – цитирует Арзамасцева «Горобзор».