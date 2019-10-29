Талантливый юниор отказался от выступления за сборную России в пользу Швеции

Один из самых талантливых шведских нападающих 2004 года рождения Александр Суздалев рассказал, как получил вызов из сборной России и принял решение выступать за сборную Швеции.
«В детстве я три-четыре года занимался хоккеем в красноярском «Соколе». Полтора года назад я сыграл несколько матчей на одном из турниров за ЦСКА. Они предлагали мне остаться, но я отказался. Я не хотел ещё раз переезжать в России – в Швеции лучше организация и тренировки. Здесь всё лучше.
Как меня вызвали в сборную России? Сначала написали моему папе, а потом мне выслали по электронной почте состав, в котором было моё имя и моя шведская команда. Сначала разочаровался, но потом приехал и начал работать. Я не знал, что могу играть за сборную России, и не думал об этом.
Есть ли ко мне интерес у сборной Швеции? Да, ко мне есть интерес. У нас недавно был первый сбор – играли, тренировались. Следующий вызов будет через две недели. Я буду играть за шведскую сборную», – сказал Суздалев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.
Александр Суздалев – сын бывшего игрока сборной России по хоккею с мячом Анатолия Суздалева. В 2011 году он с семьёй переехал в шведскую Ветланду. В настоящий момент 15-летний нападающий играет в системе ХВ-71 из Йёнчёпинга и считается одним из самых талантливых хоккеистов 2004 года рождения. Летом Александр получил вызов в сборную России U16 и сыграл в её составе на Кубке Сириуса в Сочи.
- 29 октября 2019
-
15:31
-
15:15
-
15:05
-
14:40
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
13:48
-
13:40
-
13:15
-
12:41
-
12:37
-
12:22
-
12:00
-
11:37
-
11:20
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:10
-
09:46
-
09:30
-
09:05
-
08:33
-
08:26
-
08:10
-
07:50
-
07:30
-
06:49
-
06:25
-
06:12
-
06:06
-
04:59
-
03:55
-
02:53