«Сибирь» — «Автомобилист»: Павел Дацюк не попал в состав гостей

«Сибирь» и «Автомобилист» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится сегодня, 29 октября, в Новосибирске. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав гостей не попал 40-летний нападающий Павел Дацюк.

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Тимашов, Пельтола — Чесалин — Комаров;

Ермаков, Первушин — Торченюк — Романцев, Ромаев.

«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин — Вишневский, Доус — Мэйсек — Голышев;

Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;

Василевский — Березин, Гареев — Кучерявенко — Обидин;

Переляев, Седов, Плэтт — Попов — Хрипунов.