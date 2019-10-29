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«Сибирь» — «Автомобилист»: Павел Дацюк не попал в состав гостей

«Сибирь» — «Автомобилист»: Павел Дацюк не попал в состав гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» и «Автомобилист» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится сегодня, 29 октября, в Новосибирске. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав гостей не попал 40-летний нападающий Павел Дацюк.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Пельтола — Чесалин — Комаров;
Ермаков, Первушин — Торченюк — Романцев, Ромаев.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Гуркин — Вишневский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;
Василевский — Березин, Гареев — Кучерявенко — Обидин;
Переляев, Седов, Плэтт — Попов — Хрипунов.

«Автомобилист» потерпел 8 поражений с Дацюком. Без ветерана клуб одержал 8 побед
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