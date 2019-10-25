«Автомобилист» потерпел 8 поражений с Дацюком. Без ветерана клуб одержал 8 побед
«Автомобилист» принимал в Екатеринбурге «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Ильи Воробьёва.
Подопечные Андрея Мартемьянова продлили серию поражений до шести матчей. Примечательно, что клуб из Екатеринбурга потерпел восемь поражений в 10 матчах, когда в составе присутствовал нападающий Павел Дацюк. Без ветерана «Автомобилист» одержал восемь побед в 11 встречах.
«Магнитка» открыла счёт на последней минуте первого периода стараниями Алексея Береглазова, реализовавшего численный перевес. Во втором периоде преимущество гостей укрепил Брэндон Козун. На 56-й минуте третью шайбу в ворота хозяев отправил Максим Матушкин.
Михайлов: капитаном «Автомобилиста» должен быть великий Дацюк, а не Доус
- 25 октября 2019
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