Плющев — о критике Бобровского: к нашим в НХЛ так относятся, стараются куснуть

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о неудачах голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. В матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:7) россиянина выпустили на замену, но после двух шайб вернули на скамейку.
«Возможно, Бобровский подводит себя к форме немного позже, чем требовалось. Ведь когда плей-офф начинается, он выглядит достаточно убедительно. Это индивидуально для каждого игрока, каждый сам знает, как ему надо готовиться, тем более на таком уровне. Бобровский — это вратарь очень высокого класса, и я убеждён, что он свои проблемы решит.
В НХЛ особый подход к деньгам. Там тренер как в фигурном катании — он выводит на лёд, хлопает по плечу, а на него потом смотрит публика. Они не так плотно работают с игроками, как наши специалисты. Большой контракт означает, что его надо отрабатывать, а свои проблемы решай сам. Думаю, семья и друзья всё-таки помогут Сергею, сам он человек коммуникабельный. То, что про него пишут… К нашим так относятся, стараются куснуть, ухватиться за любую зацепку. Ничего в этом нет удивительного», — цитирует Плющева «RT на русском».
- 29 октября 2019
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