Бобровского заменили, как мальчишку. Его тыкают в контракт на $ 70 млн

Когда летом Сергей Бобровский подписывал контракт с «Флоридой», то казалось, что от этой сделки выиграют все. «Пантеры» получают топового вратаря, двукратного обладателя «Везины», который обеспечит надёжность и стабильность в воротах, а Бобровский становится самым высокооплачиваемым российским вратарём в истории НХЛ и переезжает жить и работать в условия вечного лета на побережье Атлантического побережья. Помимо финансовой и бытовой выгоды Бобровский также видел в своём переходе во «Флориде» и чисто спортивную мотивацию. Вероятно, это было связано с тем, что «пантер» возглавил Джоэль Кенневилль, трижды выигрывавший Кубок Стэнли с «Чикаго».

Бобровский — о переходе во «Флориду»: всё дело в Кубке, он — главная цель

Всё было хорошо и красиво, но начало сезона показывает, что гигантский контракт для Бобровского был для «Флориды» излишней и бессмысленной роскошью. Российский вратарь иногда тащил стопроцентные моменты, но всё равно пропускал очень много, а иногда откровенно плыл. Бобровского меняли после четырёх голов от «Каролины», а пять шайб от «Колорадо» вызвали праведный гнев болельщиков «Пантерз».

«Получает миллионы, а играет как отбросы». Бобровский под шквалом критики «Флорида» ошиблась, выписав ему контракт на семь лет и $ 70 млн?

Действительно, пока непонятно, за что Бобровскому платят $ 10 млн в год. Конечно, тут больше претензий к «Флориде», которая решила сделать вратаря самым дорогим игроком команды, видимо, посчитав, что Бобровский будет не только творить чудеса в ворота, но ещё и иногда забивать голы. Эти деньги лучше было потратить на укрепление обороны, которая частенько оставляет Бобровского на растерзание нападающим, и тут уже неважно, сколько миллионов получает вратарь – он всё равно будет пропускать.

Но и выгораживать самого Сергея неправильно. Он прекрасно знал, что от него ждут за такую зарплату, но не спешит вытаскивать матчи и приносить команде победы. Дело даже не в его ужасной статистике, а в том, что, даже учитывая халатность обороны «Флориды», Бобровский играет весьма посредственно. Пропускает сериями, не всегда вытаскивает «свои» шайбы и не выручает. Если бы Сергей получал, допустим, $ 6 млн, то не было бы никаких проблем и можно было говорить, что октябрь – традиционно плохой месяц для Бобровского. Но, извините, $ 10 млн в год – это 13-й по величине контракт во всей НХЛ и второй среди голкиперов. И его надо отрабатывать с первого же матча, а не хвастать тем, как хорошо устроился в жизни.

Бобровский — о переходе во «Флориду»: лучшее решение, хоккей в условиях отпуска

Редкий матч Бобровского за «пантер» в этом сезоне заканчивался менее тремя пропущенными шайбами, но встреча в Эдмонтоне «Флориде» и её основному голкиперу удалась. Мощно стартовавшие «нефтяники» были разгромлены на домашней площадке, а Бобровский отразил 24 броска и одержал четвёртую победу в сезоне. На следующий день «Флориде» предстояло играть уже в Ванкувере, и тут случился новый провал «Пантерз».

На эту игру Кенневилль отрядил в ворота сменщика Бобровского Сэма Монтембо, и тот уже к седьмой минуте пропустил три шайбы. Разумеется, при полном попустительстве полевых игроков «Флориды».



Вот в эпизоде с первой шайбой «Ванкувера» нападающий Брайан Бойл просто катится на прямых ногах.

А вот Джейк Виртанен не замечает двоих игроков «Пантерз» на пятачке.

Конечно, Кенневилль снял с игры Монтембо и выпустил Бобровского. Этот шаг должен был встряхнуть команду, но получилось только хуже, хотя сначала Бойлу удалось отыграть одну шайбу. Но уже через полторы минуты Бобровский пропускает после прямого броска от Джей Ти Миллера.

А под занавес первого периода пятый гол «Ванкувера» в матче забил Джош Ливо. Здесь к Бобровскому не может быть вопросов, и просто забавно, как бестолково действует вся пятёрка полевых игроков «пантер».

На второй период обречённая «Флорида» вернулась с Монтембо в воротах. Бобровский таким образом провёл на льду всего около 14 минут, отразил лишь 66,7% бросков по воротам (четыре сейва после шести атак) и ещё больше ухудшил свою статистику. Кенневилль понял, что его самый дорогой хоккеист никак не спасёт этот матч, и просто снова усадил Бобровского на лавку.

Кто-то скажет, что тренер просто решил не мучить Сергея. Но, кажется, вся эта ситуация с обратной заменой вратаря весьма символична для «Флориды». При столь ужасной игре в обороне (больше «Пантерз» в НХЛ пропускает только «Лос-Анджелес») нет никакого смысла, кто будет пропускать эти шайбы. Бобровский с зарплатой в $ 10 млн или тот же Монтембо, зарабатывающий меньше миллиона в год. Если нет разницы, зачем платить больше? Если всё будет так продолжаться, то в Санрайзе рано или поздно задумаются над этим вопросом.



Для справедливости ещё раз отметим, что главными антигероями «Флориды» в этой встрече были, конечно, не голкиперы. Например, первое звено «пантер» Юбердо – Барков – Дадонов заработало по «-4» в коэффициент полезности, а очки смог набрать только российский нападающий, который в большинстве помог отличиться Майку Хоффману.

Хочется ещё отметить, что провал «Флориды» в этой игре вполне объясним второй игрой за два дня и в целом дела у «пантер» не так уж и плохи. Они идут на седьмом месте Востока, отставая по потерянным очкам от лидера конференции «Баффало» всего на четыре очка. Но вопрос по поводу Бобровского и его роли в команде ещё не раз встанет в этом сезоне. Один из самых дорогих вратарей НХЛ либо выйдет на свой уровень и начнёт тащить свою новую команду, либо его просто сожрут с потрохами.



Североамериканский «Твиттер» уже наполнен постами с критикой российского вратаря. Игру Бобровского и сам его контракт с «Флоридой» называют «ужасными вещами» и непременно вспоминают, сколько Сергей получает на новом рабочем месте. Что ж, Бобровский должен был быть к этому готов, и хочется верить, что у него получится изменить общественное мнение.