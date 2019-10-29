Расписание матчей НХЛ на 29 октября 2019 года

29 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится девять матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
02:00 (мск) «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз»
02:00 «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз»
02:00 «Каролина Харрикейнз» — «Калгари Флэймз»
02:00 «Бостон Брюинз» — «Сан-Хосе Шаркс»
02:30. «Детройт Ред Уингз» — «Эдмонтон Ойлерз»
02:30. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
03:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Чикаго Блэкхоукс»
03:30. «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд»
05:00. «Анахайм Дакс» — «Виннипег Джетс»
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».
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