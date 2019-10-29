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Расписание матчей НХЛ на 29 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 29 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

29 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится девять матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

02:00 (мск) «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз»

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

02:00 «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия

02:00 «Каролина Харрикейнз» — «Калгари Флэймз»

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари

02:00 «Бостон Брюинз» — «Сан-Хосе Шаркс»

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе

02:30. «Детройт Ред Уингз» — «Эдмонтон Ойлерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон

02:30. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

03:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Чикаго Блэкхоукс»

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго

03:30. «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд»

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол

05:00. «Анахайм Дакс» — «Виннипег Джетс»

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

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