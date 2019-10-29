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Коварж: моментов за месяц вообще не создали, в обороне сплошной пожар

Коварж: моментов за месяц вообще не создали, в обороне сплошной пожар
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж прокомментировал выездной матч своей команды с новосибирской «Сибирью», в котором уральцы потерпели седьмое поражение подряд (0:3).

«Для нас каждая игра в последнее время очень тяжелая. Никак не получается забить, потому что вообще не создаём никаких моментов в последний месяц. А в обороне пожар, с первой до последней минуты.

Хорошо начали сезон, а потом — как отрезало? Ничего подобного. Не начинали мы хорошо сезон. Только результаты были хорошие, а если вы посмотрите содержание игры, то игра была такая же плохая, как сейчас. Просто было немного больше сил, мы держались. А сейчас не держимся.

Психологически всем тяжело. Ругаемся ли в команде? Нет. Но наоборот, уже хотелось бы, чтобы кто-то поругался. Мы ничего не ждём, но прошло уже больше 20 матчей. Если мы продолжим в таком духе, у нас мало что получится», — сказал Коварж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Автомобилист» потерпел седьмое поражение подряд, уступив «Сибири»
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