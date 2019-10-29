«Металлург» выиграл пятый из шести последних матчей, одолев «Барыс»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на домашней площадке уступил магнитогорскому «Металлургу», встреча завершилась со счётом 1:2. Коллектив Андрея Скабелки проиграл пятый матч из семи последних, у магнитогорского клуба — пять побед в шести последних встречах.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Подопечные Ильи Воробьёва открыли счёт на шестой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Денис Паршин. В середине второго периода соперники обменялись удачными бросками, авторами которых стали защитник Даррен Диц и Максим Матушкин. Шайба Матушкина стала заключительной во встрече.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Паршин – 05:47' (5x5) 1:1 Диц (Старченко) – 29:58' (5x4) 1:2 Матушкин (Коробкин) – 32:56' (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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