«Металлург» выиграл пятый из шести последних матчей, одолев «Барыс»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на домашней площадке уступил магнитогорскому «Металлургу», встреча завершилась со счётом 1:2. Коллектив Андрея Скабелки проиграл пятый матч из семи последних, у магнитогорского клуба — пять побед в шести последних встречах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Подопечные Ильи Воробьёва открыли счёт на шестой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Денис Паршин. В середине второго периода соперники обменялись удачными бросками, авторами которых стали защитник Даррен Диц и Максим Матушкин. Шайба Матушкина стала заключительной во встрече.

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