Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» выиграл пятый из шести последних матчей, одолев «Барыс»

«Металлург» выиграл пятый из шести последних матчей, одолев «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на домашней площадке уступил магнитогорскому «Металлургу», встреча завершилась со счётом 1:2. Коллектив Андрея Скабелки проиграл пятый матч из семи последних, у магнитогорского клуба — пять побед в шести последних встречах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Подопечные Ильи Воробьёва открыли счёт на шестой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Денис Паршин. В середине второго периода соперники обменялись удачными бросками, авторами которых стали защитник Даррен Диц и Максим Матушкин. Шайба Матушкина стала заключительной во встрече.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Паршин – 05:47' (5x5)   1:1 Диц (Старченко) – 29:58' (5x4)   1:2 Матушкин (Коробкин) – 32:56' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019