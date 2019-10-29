Анттила забил «Спартаку» при игре «3 на 5». Это первый гол форварда с ЧМ-2019

Нападающий финского «Йокерита» Марко Анттила отметился заброшенной шайбой в концовке первого периода матча с московским «Спартаком». Форвард забил при игре в меньшинстве «3 на 5». Это первый гол Анттилы с триумфального для Финляндии ЧМ-2019, где габаритный форвард стал одним из главных героев.



Составы команд:



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;

Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;

Гончаров — Педан, Галимов — Юньков — Никонцев;

Тришин, Цыплаков, Кокарев — Аркалов — Котляревский.



«Йокерит»:



Ниеми (Калниньш);

Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Контиола — Анттила;

Лёв — Лепистё, Мяэналанен — О`Нилл — Иконен;

Эронен — Лауридсен, Савинайнен — Регин — Хаапала;

Кивистё, Оксанен — Ниеми — Хальме.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



