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Анттила забил «Спартаку» при игре «3 на 5». Это первый гол форварда с ЧМ-2019

Анттила забил «Спартаку» при игре «3 на 5». Это первый гол форварда с ЧМ-2019
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий финского «Йокерита» Марко Анттила отметился заброшенной шайбой в концовке первого периода матча с московским «Спартаком». Форвард забил при игре в меньшинстве «3 на 5». Это первый гол Анттилы с триумфального для Финляндии ЧМ-2019, где габаритный форвард стал одним из главных героев.

Составы команд:

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Рылов — Херсли, Фёдоров — Зубов — Даугавиньш;
Кутейкин — Вишневский, Карсумс — Ганзл — Хохлачёв;
Гончаров — Педан, Галимов — Юньков — Никонцев;
Тришин, Цыплаков, Кокарев — Аркалов — Котляревский.

«Йокерит»:

Ниеми (Калниньш);
Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Контиола — Анттила;
Лёв — Лепистё, Мяэналанен — О`Нилл — Иконен;
Эронен — Лауридсен, Савинайнен — Регин — Хаапала;
Кивистё, Оксанен — Ниеми — Хальме.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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