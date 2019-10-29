Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крикунов: Шипачёв сделал гол из ничего, на то он и капитан «Динамо»

Крикунов: Шипачёв сделал гол из ничего, на то он и капитан «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:0).

«Хотелось бы поблагодарить преданных болельщиков, которые на самом деле болеют за команду, а не тех… Да ну ладно. Что касается игры, то соперник много атаковал, но мы были к этому готовы. Не всё у нас получалось. Не смогли сыграть так, как хотелось того. «Авангард» хорошо двигался и перекрывал все атаки.

Были моменты, но надо их забивать, когда шансов так мало. Хорошо, что Шипачёв сделал гол из ничего, но на то он и лидер, капитан команды. Надо поблагодарить нашего вратаря, вся команда впервые сыграла на ноль. Всем спасибо. Каждый игрок делал своё дело на льду», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Московское «Динамо» продлило победную серию, обыграв «Авангард»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019