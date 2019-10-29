Крикунов: Шипачёв сделал гол из ничего, на то он и капитан «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:0).
«Хотелось бы поблагодарить преданных болельщиков, которые на самом деле болеют за команду, а не тех… Да ну ладно. Что касается игры, то соперник много атаковал, но мы были к этому готовы. Не всё у нас получалось. Не смогли сыграть так, как хотелось того. «Авангард» хорошо двигался и перекрывал все атаки.
Были моменты, но надо их забивать, когда шансов так мало. Хорошо, что Шипачёв сделал гол из ничего, но на то он и лидер, капитан команды. Надо поблагодарить нашего вратаря, вся команда впервые сыграла на ноль. Всем спасибо. Каждый игрок делал своё дело на льду», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 29 октября 2019
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