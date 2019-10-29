Бочаров: «Авангард» сегодня толком даже в зоне не мог расположиться

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров подвёл итоги матча с «Авангардом» (1:0).
«Нет дополнительных эмоций от первого «сухаря» в сезоне. Тут главное, что команда продлила победную серию. Мы обыграли очень хорошую команду, будем готовиться ещё к одному хорошему сопернику.
У «Авангарда» были тяжёлые матчи перед нами, с ЦСКА всегда тяжело играть, много сил уходит. А в нашем случае — отдохнули, но не всегда после длинной паузы удаётся хорошо вкатиться. В начале матча главное — отыграть строго и не пропустить. А потом, когда уже все вкатились, можно выигрывать.
Они атаковали только от синей линии? Ну тут нашу команду нужно отметить, то есть мы здорово сыграли в обороне. Не давали им близко подъезжать и атаковать с ближней дистанции. Войнов и Франсон обладают хорошим броском, неудивительно, что «Авангард» играл через них.
В меньшинстве очень хорошо сыграли, мы разобрали их большинство, у «Авангарда» отличные исполнители. Мы сегодня бились, и «Авангард» толком даже в зоне не мог расположиться», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 29 октября 2019
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