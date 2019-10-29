«Куньлунь» одержал четвёртую победу подряд, обыграв рижское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 1:3. Латвийский коллектив проиграл третий матч из пяти последних, подопечные Курта Фрейзера выиграли четвёртую встречу подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Гости сумели быстро открыть счёт, заброшенной шайбой отличился нападающий Итан Верек. До конца первого периода соперники забили ещё по голу, авторами которых стали форвард Адам Крэкнелл и защитник Кристапс Сотниекс. На 51-й минуте нападающий Люк Локхарт упрочил преимущество «Куньлуня», установив окончательный счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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