«Куньлунь» одержал четвёртую победу подряд, обыграв рижское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 1:3. Латвийский коллектив проиграл третий матч из пяти последних, подопечные Курта Фрейзера выиграли четвёртую встречу подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Гости сумели быстро открыть счёт, заброшенной шайбой отличился нападающий Итан Верек. До конца первого периода соперники забили ещё по голу, авторами которых стали форвард Адам Крэкнелл и защитник Кристапс Сотниекс. На 51-й минуте нападающий Люк Локхарт упрочил преимущество «Куньлуня», установив окончательный счёт.

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