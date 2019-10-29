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«Куньлунь» одержал четвёртую победу подряд, обыграв рижское «Динамо»

«Куньлунь» одержал четвёртую победу подряд, обыграв рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 1:3. Латвийский коллектив проиграл третий матч из пяти последних, подопечные Курта Фрейзера выиграли четвёртую встречу подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Гости сумели быстро открыть счёт, заброшенной шайбой отличился нападающий Итан Верек. До конца первого периода соперники забили ещё по голу, авторами которых стали форвард Адам Крэкнелл и защитник Кристапс Сотниекс. На 51-й минуте нападающий Люк Локхарт упрочил преимущество «Куньлуня», установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Верек (Спроул, Мёрфи) – 03:09' (5x5)   0:2 Кракнелл – 10:15' (5x5)   1:2 Сотниекс (Эштон, Берзиньш) – 18:33' (5x5)   1:3 Локхарт (Верек) – 50:40' (4x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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