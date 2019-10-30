Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

29 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Сибирь» победила «Автомобилист» — 3:0.

«Барыс» уступил «Металлургу» — 1:2.

«Торпедо» обыграло «Локомотив» — 2:1.

Московское «Динамо» одолело «Авангард» — 1:0.

«Спартак» победил «Йокерит» — 4:2.

ХК «Сочи» переиграл «Салават Юлаев» — 3:1.

Рижское «Динамо» проиграло «Куньлуню» — 1:3.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.