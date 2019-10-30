Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

29 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Сибирь» победила «Автомобилист» — 3:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Михайлов (Йокипакка, Руохомаа) – 10:29' (5x5)   2:0 Пельтола (Тимашов) – 21:32' (5x5)   3:0 Романцев (Комаров) – 58:44' (en)

«Барыс» уступил «Металлургу» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Паршин – 05:47' (5x5)   1:1 Диц (Старченко, Найт) – 29:58' (5x4)   1:2 Матушкин (Коробкин, Тимкин) – 32:56' (5x5)

«Торпедо» обыграло «Локомотив» — 2:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Веряев (Мишарин, Бочаров) – 32:45' (5x5)   2:0 Дженовей (Бочаров) – 39:09' (5x5)   2:1 Да Коста (Марков, Полунин) – 40:48' (5x5)

Московское «Динамо» одолело «Авангард» — 1:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Авангард
Омск
1:0 Шипачёв (Тарасов, Яшкин) – 39:56' (5x5)

«Спартак» победил «Йокерит» — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Йокерит
Хельсинки
1:0 Котляревский (Херсли) – 08:18' (5x5)   2:0 Хохлачёв (Кутейкин) – 08:56' (5x5)   2:1 Оксанен – 16:24' (5x5)   2:2 Анттила – 19:53' (3x5)   3:2 Херсли (Кокарев, Котляревский) – 26:05' (5x5)   4:2 Карсумс (Ганзл) – 59:53' (en)

ХК «Сочи» переиграл «Салават Юлаев» — 3:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кадейкин (Сергеев, Кугрышев) – 03:51' (5x5)   1:1 Крикунов (Петров) – 44:11' (5x5)   2:1 Старков (Эллис, Калетник) – 48:37' (5x5)   3:1 Мосалёв – 59:32' (en)

Рижское «Динамо» проиграло «Куньлуню» — 1:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Верек (Спроул, Мёрфи) – 03:09' (5x5)   0:2 Кракнелл – 10:15' (5x5)   1:2 Сотниекс (Эштон, Берзиньш) – 18:33' (5x5)   1:3 Локхарт (Верек) – 50:40' (4x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019