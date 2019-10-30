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Дубль А. Свечникова принёс «Каролине» победу в матче с «Калгари»

Дубль А. Свечникова принёс «Каролине» победу в матче с «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» победила «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. Россиянин провёл на льду 15 минут 21 секунду, нанёс 4 броска в створ ворот, оформил дубль и окончил матч с показателем полезности «+1». Единственную шайбу в составе «Флэймз» забросил Элиас Линдхольм.

Видео победного гола Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома разгромил «Сан-Хосе Шаркс» — 5:1 (2:0, 3:1, 0:0). Для «Брюинз» эта победа стала четвёртой кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Годро, Хэмоник) – 13:04' (5x5)   1:1 Свечников – 49:13' (5x5)   2:1 Свечников – 52:35' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Пастрняк (Бержерон) – 07:49' (5x4)   2:0 Крейчи (Крюг, Маршан) – 17:51' (5x4)   2:1 Бёрнс (Карлссон, Гертл) – 21:31' (5x4)   3:1 Койл (Крейчи, Хайнен) – 25:21' (5x5)   4:1 Вагнер (Бэкес) – 28:31' (5x5)   5:1 Карло – 36:50' (5x5)
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