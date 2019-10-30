Дубль А. Свечникова принёс «Каролине» победу в матче с «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» победила «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. Россиянин провёл на льду 15 минут 21 секунду, нанёс 4 броска в створ ворот, оформил дубль и окончил матч с показателем полезности «+1». Единственную шайбу в составе «Флэймз» забросил Элиас Линдхольм.

Видео победного гола Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома разгромил «Сан-Хосе Шаркс» — 5:1 (2:0, 3:1, 0:0). Для «Брюинз» эта победа стала четвёртой кряду.