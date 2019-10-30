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Бучневич красиво ассистировал Хитилу при победном голе в ворота Василевского

Бучневич красиво ассистировал Хитилу при победном голе в ворота Василевского
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Каапо Какко, Филип Хитил, Адам Фокс и Райан Строум. Результативной передачей отметились Артемий Панарин и Павел Бучневич. Воспитанник череповецкого хоккея Бучневич красиво ассистировал Хитилу, когда чешский форвард забивал победный гол в матче.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ

В составе «молний» единственный гол забил Никита Кучеров. Защитник гостей Михаил Сергачёв провёл на площадке 22 минуты и 30 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков из 41.

Видео: Бучневич эффектно забил гол в матче с «Вашингтоном»
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