Бучневич красиво ассистировал Хитилу при победном голе в ворота Василевского

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Каапо Какко, Филип Хитил, Адам Фокс и Райан Строум. Результативной передачей отметились Артемий Панарин и Павел Бучневич. Воспитанник череповецкого хоккея Бучневич красиво ассистировал Хитилу, когда чешский форвард забивал победный гол в матче.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ
В составе «молний» единственный гол забил Никита Кучеров. Защитник гостей Михаил Сергачёв провёл на площадке 22 минуты и 30 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков из 41.
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